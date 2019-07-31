Уголовное дело возбудили после отравления детей в лагере в Тверской области

31.07.19 10:47

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 июля. Interfax-Russia.ru - Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело по факту заражения кишечной инфекцией группы детей в загородном лагере "Салют", сообщила в среду пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 24 июля в инфекционное отделение ГБУЗ "Кимрская ЦРБ" с диагнозом "пищевая токсическая инфекция" поступило восемь детей загородного лагеря "Салют", расположенного в деревне Нутромо Кимрского района. Проверка Управления Роспотребнадзора по Тверской области установила, что сотрудниками лагеря были нарушены санитарные нормы, оказывались услуги по организации питания детей, которые повлекли отравление и заражение воспитанников кишечной инфекцией.

На сегодняшний день загородный лагерь "Салют" закрыт.

Следователи в рамках уголовного дела допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают необходимую документацию.

Ранее сообщалось, что в результате лабораторных исследований у восьмерых госпитализированных детей был выделен норовирус. Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока. Выявлены нарушения в пищеблоке, в том числе, по дезинфекционному режиму.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал профильным ведомствам комплекс поручений по обеспечению мер безопасности в детском лагере, где произошло отравление.