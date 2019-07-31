Более 20 тыс. жителей Иркутской области получили выплаты по утрате имущества

31.07.19 10:50

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

31 июля. Interfax-Russia.ru - Более 42,5 тысячи жителей районов в Иркутской области, пострадавших от наводнения, уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

Выплаты гражданам, имущество которых в результате наводнения было частично или полностью утрачено, получили 20,3 тысячи человек, выплаты им составили 50-100 тысяч рублей в зависимости от того, лишились они имущества полностью или частично.

При этом, отмечается в сообщении, жители, которые не имели постоянной регистрации в пострадавших от паводка домах, для установления факта постоянного проживания в них обращаются в суд. Всего, по данным на 30 июля, в суды поступило 3 тыс. 528 исковых заявления, из них 3 тыс. 367 рассмотрено, удовлетворено 3 тыс. 259 исков.

Единовременное пособие в размере 1 млн рублей получили 18 семей погибших. Еще 92 человека, пострадавшие в результате наводнения, получили компенсации в размере от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в конце июня вышедшая из берегов река Ия затопила Тулун, а река Уда - Нижнеудинск. Оба города находятся на северо-западе Иркутской области.

По данным МЧС, начавшийся в последних числах июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Пропавшими без вести при наводнении числятся 7 человек, еще 25 человек официально признаны погибшими.