Две трети россиян считают ВМФ РФ сильнейшим среди флотов других держав

31.07.19 11:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

31 июля. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство сограждан (89%) убеждены, что ВМФ России в состоянии обеспечить защиту морских границ РФ в случае реальной угрозы со стороны других стран, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, лишь 6% россиян сомневаются в возможностях отечественного ВМФ по защите страны

По данным ВЦИОМ, две трети россиян (67%) считают ВМФ России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав.

По данным опроса, 40% респондентов к наиболее мощным военным флотам мира относят ВМС США, 15% - военно-морские силы КНР и 11% - военный флот Великобритании.

Россияне также относят в разряд сильных военно-морских держав Японию, Францию, Турцию, КНДР, Германию и Индию.

По мнению 85% опрошенных, служба в ВМФ является престижной, а больше половины сограждан (56%) одобрили бы выбор своих детей или внуков, если бы они решили стать морскими офицерами.

Инициативный опрос был проведен 26 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.