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31.07.19 11:08
Две трети россиян считают ВМФ РФ сильнейшим среди флотов других держав
Согласно результатам социологического исследования, лишь 6% россиян сомневаются в возможностях отечественного ВМФ по защите страны
По данным ВЦИОМ, две трети россиян (67%) считают ВМФ России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав.
По данным опроса, 40% респондентов к наиболее мощным военным флотам мира относят ВМС США, 15% - военно-морские силы КНР и 11% - военный флот Великобритании.
Россияне также относят в разряд сильных военно-морских держав Японию, Францию, Турцию, КНДР, Германию и Индию.
По мнению 85% опрошенных, служба в ВМФ является престижной, а больше половины сограждан (56%) одобрили бы выбор своих детей или внуков, если бы они решили стать морскими офицерами.
Инициативный опрос был проведен 26 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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