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Потерявшую ход в Белом море яхту взяли на буксир

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
31 июля. Interfax-Russia.ru - Яхта "Крейсер", подавшая сигнал бедствия в Белом море в Архангельской области во вторник утром, буксируется к южной оконечности острова Мудьюг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС в среду.

"Сейчас можно сказать, что все неприятности позади. Яхта пережила одну из самых сложных ночей. Пропало электричество. На поддержку к яхте было направлено два судна - "Академик Страхов" и "Профессор Молчанов", которые ее сопровождали, закрывали от сильного ветра. Связь с яхтой была установлена", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время "Профессор Молчанов" буксирует судно. "Капитан будет принимать решение, что делать дальше. Сейчас судну и экипажу ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в море сохраняется ветер. Также пока не представляется возможным освободить винты от намотавшейся на них веревки, ставшей причиной аварии, добавили в МЧС.

Сигнал о том, что яхта "Крейсер" с шестью людьми на борту потеряла ход в Белом море, поступил в 5.26 мск вторника. Ситуацию контролировал теплоход "Академик Николай Страхов", теплоходу "Академик Александров" было дано указание следовать в район бедствия для возможной дополнительной помощи. Яхта "Крейсер" направлялась к Новой Земле.

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