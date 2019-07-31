Сотрудники омского почтамта обвиняются в хищении 9 млн рублей

31.07.19 11:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 июля. Interfax-Russia.ru - Начальник Таврического почтамта УФПС Омской области - филиала "Почта России" и его коллега - начальник главной распределительной кассы - предстанут перед судом в Омской области за растрату, сообщает прокуратура региона.

Они обвиняются в присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

С 2013 по 2018 годы сотрудницы бесконтрольно брали деньги из кассы почтамта на личные нужды, а также давали их в долг подчиненным. Факты хищения вскрылись так поздно, потому что контролировать бухгалтерский учет было невозможно, ревизии не проводились. Документы заполнялись так, что проверки не могли обнаружить нарушения, отмечается в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, комиссия ревизоров в 2018 году не смогла вскрыть обман, поскольку на почтамте занизили документальный остаток на недостающую сумму.

В пресс-службе надзорного ведомства агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что начальница почтамта, ставшая фигурантом дела, должна была по должностной инструкции проводить инвентаризацию денежных средств в кассе, однако она этого не делала.

"В 2018 году были проверки комиссии ревизоров регионального управления почтовой службы. Начальница вместе со второй фигуранткой, составляя поддельные документы, в том числе, приказы о ревизии касс и отсутствии недостачи, смогла обойти все проверки", - сказал собеседник агентства.

Преступная деятельность работниц была пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области.

"В ходе расследования уголовного дела на имущество фигуранток дела наложен арест на общую сумму 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет рассматриваться в Таврическом районном суде Омской области.

В управлении федеральной почтовой службы Омской области агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что факты хищения были установлены в 2018 году работниками филиала после служебной проверки. На обслуживании клиентов инцидент никак не отразился, все выплаты им были произведены полностью и в срок.

"Сотрудники уволены", - добавили в пресс-службе управления.