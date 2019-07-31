Осколками могильных плит отремонтировали дорогу в Астрахани

31.07.19 12:06

© РИА Новости. Илья Питалев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Работники бюджетного учреждения "Чистый город" отсыпали дорогу в Астрахани материалами, полученными при уборке городских кладбищ, - осколками надгробий, могильных оград и поминальных венков, сообщает прокуратура региона в среду.

Некоторое время назад жители улицы Тренева в Трусовском районе Астрахани пожаловались властям района на неасфальтированную дорогу. После этого ее засыпали отходами, которые получили при уборке городских кладбищ, что нарушает требования федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Возмущенные жители улицы выложили в социальные сети видео усыпанной бумажными цветами и кусками надгробий дороги, потребовав, чтобы коммунальщики собрали осколки и засыпали ими землю у своих домов.

Прокуратура потребовала от управления Росприроднадзора по Астраханской области привлечь виновных лиц к административной ответственности.

По данным прокуратуры работники "Чистого города" уже зачистили улицу Тренева Астрахани от "фрагментов ритуальной атрибутики".