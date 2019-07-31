Пострадавшим от наводнения в Приамурье построят новые дома на возвышенности

31.07.19 12:16

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

31 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области наметили строительство на безопасных площадках новых домов для тех, кто лишился жилья во время наводнения, соответствующее поручение дано в среду Минстрою региона.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что губернатор Василий Орлов в качестве примера привел село Волково, где были построены 70 домов для пострадавших от наводнения в 2013 году и по программе устойчивого развития села.

"Это хорошая, высокая площадка, которой не страшны никакие подтопления, с социальной инфраструктурой и в непосредственной близости к городу. Я дал поручение министерству строительства региона посмотреть, где есть подобные площадки, определить несколько типовых решений домов и рассмотреть возможность их строительства - для тех, чье жилье сильно пострадало в результате ЧС", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Глава Приамурья поручил Минстрою региона проработать возможность привлечения федеральных средств.

К паводку, из-за которого уже пришлось эвакуировать свыше 2,3 тыс. человек, сейчас готовится Благовещенский район и Благовещенск.

В Белогорье возведено две дамбы, откачиваются грунтовые воды. При негативном сценарии развития событий уровень воды в Зее в этом районе будет сопоставим с уровнем 2013 года (год масштабного наводнения). В селе развернут пункт временного размещения (ПВР).

Губернатор также оценил готовность дамб в Усть-Ивановке и Владимировке. На случай негативного развития событий в селе Волково на базе школы развернут ПВР на 100 мест.

Как сообщалось, вода отступает от населенных пунктов Селемджинского и Мазановского районов, гребень паводка смещается к югу Приамурья. В зоне паводка находятся 30 населенных пунктов, подтоплено более 600 жилых домов.