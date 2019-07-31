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СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

© РИА Новости. Виктор Толочко
31 июля. Interfax-Russia.ru - По уголовному делу о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля задержан первый фигурант, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"По уголовному делу о массовых беспорядках задержан Кирилл Жуков, ранее привлеченный к административной ответственности (штраф) за участие в акции 27 июля. Сейчас находится на допросе в СКР на Новокузнецкой улице", - сообщил Чиков в своем Telegram-канале в среду.

По данным юриста, еще один человек - Сергей Фомин - был допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках как свидетель и отпущен.

Других подробностей по ситуации Чиков не привел.

Комментариями правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В столичном главке Следственного комитета России (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ) в связи с событиями 27 июля в центре Москвы.

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По данным СК, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

Кроме того, пояснили в московском управлении СКР, по событиям 27 июля расследуется три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). Накануне Мещанский суд Москвы арестовал первого обвиняемого, жителя Московской области Евгения Коваленко, который, по версии следствия, бросил в бойца ОМОН мусорную урну.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

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