Власти Тулы обещают решить проблему водоснабжения города к 2022 году

31.07.19 12:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил властям Тулы полностью решить проблемы водоснабжения в течение трех лет, сообщила пресс-служба облправительства.

"По поручению Алексея Дюмина в Туле сформирован трехлетний план по замене магистральных сетей водоснабжения. Он предусматривает замену более 28 км магистральных водоводов до 2022 года. Работы активно ведутся уже с мая этого года. На замену магистральных сетей в 2020 и 2021 годах в дополнение к программе "Чистая вода" предусмотрено по 100 млн рублей ежегодно", - говорится в сообщении.

В нынешнем году "Тулагорводоканал" проведет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту водовода Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью 3,6 км. Общая сумма затрат - 115 млн рублей. Дата окончания работ - 1 октября.

Также разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции и капитальному ремонту Песоченского водозабора. Работы на водозаборе будут идти в два этапа - 2020 и 2021 годы. Причем уже в следующем году для юга Тулы перестанет быть актуальной проблема дефицита воды, так как магистральный водопровод будет частично запитан от Медвенско-Осетровского водозабора, подчеркнули в пресс-службе.

Для комплексного решения проблемы качества водоснабжения в поселках Ленинский и Ленинский-1 городского округа Тула администрация планирует войти в федеральную программу "Чистая вода", проблемы водоснабжения этих населенных пунктов будут решены в 2020 году.

Ранее сообщалось, что на модернизацию системы водоснабжения в Туле к 2021 году будет направлено порядка 730 млн рублей.