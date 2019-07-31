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Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти

© РИА Новости. Илья Питалев
31 июля. Interfax-Russia.ru - Три четверти кандидатов в депутаты Мосгордумы идут от девяти партий, но не от "Единой России", сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова

По ее словам, ещё четверть - это самовыдвиженцы, среди которых как "единороссы", так и люди, позиционирующие себя как независимые.

"73% процент зарегистрированных кандидатов никакого отношения, ну, формального, по крайней мере, (...) никакого отношения к партии власти не имеет. Ещё 62 человека, то есть 27%, - это самовыдвиженцы, и все те, кто пошел как самовыдвиженцы, а на самом деле поддержаны "Единой Россией", - вот они в этих 27%, и далеко не все из них", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России в среду.

Всего, по ее словам, зарегистрировано 233 кандидата в Мосгордуму.

"Из них 171 - это представители девяти партий, подчёркиваю - без "Единой России". Это в первую очередь парламентские партии и ещё шесть, - то есть девять партий разной степени оппозиционности, поскольку понятно - есть партия власти и все остальные в разной степени: есть лояльные, есть более радикальные, есть спойлеры, но формально - девять", - сказала глава ЦИК России.

Глава ЦИК России считает неверным утверждение о том, что никого из независимых кандидатов не зарегистрировали на выборы в МГД. "Вот Венедиктов называет цифру тех, кто позиционирует себя как независимые, истинная оппозиция - там 19 человек. На самом деле, с учётом того, кто ко мне приходил, мы посчитали, на встрече было 27 человек. Из этих 62 (самовыдвиженцев - ИФ) - это тоже оппозиция, мы будем так считать, - сказала Памфилова.

"Насчёт того, что никто не зарегистрирован...Вот даже из этих 19, о которых говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, шире - пожалуйста - из этих 27 шесть-то уже зарегистрированы, занять уже - не никто. Как же можно так оскорблять людей?" - отметила Памфилова.

По ее словам, "там есть кандидаты, которые представляют Навального, есть кандидаты, которые представляют Дмитрия Гудкова, самовыдвиженцы, "яблочники" которые, ну, которые не пошли от партии и другие", - уточнила глава ЦИК России.

Она отметила, что у 13 кандидатов, которые позиционируют себя как по-настоящему независимые, есть шанс оказаться в бюллетене.

"Из этой категории "истинных", о которых бьются все, переживают, и СМИ, - "истинных независимых оппозиционеров", вот по крайней мере у 13 есть право подать апелляцию или в суд или к нам", - подчеркнула глава ЦИК.

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