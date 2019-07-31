Дефицит мест в детсадах и школах Екатеринбурга ликвидируют к 2035 году

31.07.19 12:28

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 июля. Interfax-Russia.ru - Полностью ликвидировать нехватку мест в образовательных учреждениях Екатеринбурга планируется к 2035 году, для этого необходимо дополнительное финансирование в 30-40 млрд рублей, сообщил глава города Александр Высокинский на пресс-конференции.

"Сколько нам школ необходимо, чтобы решить проблему, мы понимаем. Сколько средств мы фактически привлечем, мы тоже понимаем. Сколько нужно привлечь сверх того, что у нас есть, это как раз будет являться задачей. Привлечь средств нам нужно будет еще плюсом 40-50% - порядка 30-40 миллиардов (рублей - ИФ)", - сказал Высокинский.

По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, на данный момент дефицит мест в детских садах составляет 37 тыс. мест, в том числе 34 тыс. мест для детей до 3 лет. К 2026 году в городе планируется построить 27 новых детсадов, а также создавать дополнительные ясельные места за счет перепрофилирования уже существующих групп. К 2035 году администрация планирует создать профицит в детсадах почти в 13 тыс. мест.

Что касается обеспеченности мест в школах, несмотря на строительство 22 новых школ на 18 тыс. человек к 2026 году, прогнозируемый дефицит составит порядка 49 тыс. мест. Поэтому перевести все школы на одну смену будет возможно только к 2035 году.

В текущем году в процессе проектирования и строительства находятся порядка 13 школ.

Высокинский отметил, что для привлечения областных и федеральных ресурсов необходим "перевод национальных проектов из отраслевого режима в режим территориальный", для чего в администрации разработали карты 57 градостроительных участков. В каждом участке подсчитали объем жилой и социальной застройки, а также количество жителей.

По прогонам администрации, к 2035 году население Екатеринбурга увеличится до 1,7 млн жителей. В ближайшую неделю интерактивная карта должна появиться на сайте администрации.

"Нам важно, чтобы при приобретении жилья у жителей города была возможность зайти на официальный портал Екатеринбурга, и посмотреть, как обстоят дела со строительством социальных объектов в том или ином районе города. Именно с этой целью мы и создали "тепловую карту" по срокам введения в эксплуатацию того или иного объекта", - сказал глава Екатеринбурга.