Роснедра разрешили поиск золота в Томской области на территории памятника природы

31.07.19 12:33

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

31 июля. Interfax-Russia.ru - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области считает незаконной выдачу Роснедрами группе компаний "Томская инвестиционно-строительная компания" (ТИСК) в 2018 году лицензии на поиск золота на Батуринском участке недр.

ТИСК планирует вложить 3,7 млрд рублей в геологоразведочные работы (ГРР) на Батуринском участке и в дальнейшем в разработку недр. Инвестор ожидает подтверждения запасов золота порядка 10-12 тонн. Частично Батуринский участок расположен на территории охранной зоны Ларинского ландшафтного заказника.

Бенефициар ТИСК Александр Беляев заявил ранее "Интерфаксу", что для работы на этой территории потребуется вывести площадь лицензионных работ из-под категории охранной зоны, однако, по мнению регулятора, это невозможно.

КЛЮЧ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Как следует из материалов Минприроды РФ и администрации Томской области, в границах Батуринского участка площадью 1,53 тыс. га находится не только охранная зона Ларинского заказника (около половины площади участка), но и памятник природы "Звездный ключ" площадью 6,6 га, на территории которого запрещены любые геологические работы.

Представитель областного департамента природных ресурсов сказал "Интерфаксу" в среду, что разработка и добыча полезных ископаемых запрещены как на территории охранной зоны заказника, так и на территории памятника природы.

"Официальная позиция департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области: считаем выдачу лицензии на проведение геологического изучения и разведки на территории охранной зоны Ларинского заказника и памятника природы "Звездный ключ" незаконной", - говорится в заявлении департамента.

По словам и.о. начальника департамента Максима Кривова, в марте 2018 года Роснедра были уведомлены о том, что Батуринский участок располагается в границах охранной зоны заказника и памятника природы.

"Законодательством РФ упразднение, изменение границ или изъятие части ООПТ (особо охраняемых природных территорий - ИФ) регионального значения не предусмотрено. (. . .) Учитывая, что изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается, работы по геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых в границах ООПТ запрещены", - пояснил Кривов "Интерфаксу".

ОХРАННАЯ ЗОНА, НО НЕ ПАМЯТНИК

Слова Кривова частично подтверждаются протоколом заседания Центрсибнедр от 5 июля 2018 года, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса": департамент действительно уведомил эту структуру Роснедр о наличии охранной зоны заказника, но не о наличии памятника природы. При этом комиссия Центрсибнедр опиралась на то, что ГРР на территории охранной зоны не запрещена.

"Комиссия установила: (. . .) наличие охранной зоны государственного заказника областного значения "Ларинский" не является ограничением права в соответствии с постановлением администрации Томской области "О создании государственного ландшафтного заказника "Ларинский" и его охранной зоны", - говорится в документе.

Представитель Центрсибнедр Ольга Шабанина сказала "Интерфаксу" в среду, что областной департамент природных ресурсов сам согласовал выдачу лицензии, которую теперь называет незаконной.

"Согласно представленной информации органов государственной власти, включая согласование департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20 марта 2018 года, ограничения на включение в перечень (объектов для лицензирования - ИФ) Батуринского участка недр отсутствуют", - отметила она.

РЕАКЦИЯ ИНВЕСТОРА

Бенефициар ТИСК Александр Беляев, между тем, уверен, что наличие в границах участка недр памятника природы, который занимает менее 1% от площади Батуринского участка, не станет препятствием для геологоразведки.

"Мы имеем возможность и планируем обойти эти зоны в процессе получения разрешительной документации на землю. Более того, учитывая статус памятника природы и его небольшую площадь, мы готовы исключить территорию "Звездного ключа" из границ участка недр", - сказал Беляев "Интерфаксу".

Батуринский участок включает в себя Батуринское рудопроявление коренного золота, а также реки Тугояковка и Якунина с россыпным золотом. Компания ожидает, что запасы россыпного золота на участке составят 40 кг по категориям C1+C2, прогнозные ресурсы по P1 - 40 кг. Золото коры выветривания: запасы по категории C1+C2 - 1 тонна, по P1 - 3 тонны. Рудное золото: запасы по C1+C2 - 2 тонны, прогнозные ресурсы категории P1 - 8 тонн. Средневзвешенное содержание золота на участке составляет 6,2-8,3 г/т. К настоящему времени на участке пробурено 242 скважины, общая проходка составила около 6,5 тыс. метров.

"Звездный ключ" представляет собой живописный двухметровый водопад, вытекающий из грота на склоне высокой террасы на правом берегу реки Тугояковки. Уникальность роднику придают травертиновые образования, которые выстилают ложе ручья и ступени в нижней части склона. На территории памятника природы также произрастают несколько видов растений, занесенных в Красную книгу Томской области.