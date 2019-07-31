РФ может разместить ракеты на Кубе и Венесуэле после выхода США из ДРСМД

31.07.19 15:06

© РИА Новости. Сергей Орлов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Россия может разместить ударные средства в Латинской Америке, если США разместят новые ракеты в Европе после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил "Интерфаксу" военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Мы можем поставить их на Кубе, в Венесуэле и в других дружественных странах. У нас есть дружественные страны. Многие страны, особенно Латинской Америки, хотят быть независимыми от США", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Постановка наших ракет и средств средней дальности вызовет определенный политический и экономический нажим со стороны США на эти страны, но за спиной этих стран будет Россия", - заявил эксперт.

"Это приведет к желанию американской элиты начать договариваться со всем миром, в том числе, с Россией. Опыт 1962 года - Карибского кризиса - показал, что когда уязвимой становится территория США, они идут на договоренности", - сказал Ивашов.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" не исключил, что Россия в ответ на действия Вашингтона разместит запрещенные ДРСМД ракеты ближе к США с аналогичным подлетным временем. "Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент", - заявил Рябков.

Так Рябков ответил на вопрос, рассматривает ли РФ в случае размещения запрещённых ДРСМД ядерных ракет наземного базирования в Европе возможность симметричного ответа и размещения аналогичных ракет поближе к США.

Он отметил, что подлетное время у крылатых и баллистических ракет разное, равно как и степень уязвимости этих ракет от средств ПВО: "Подлетное время у баллистических ракет существенно меньше до любой цели, чем у крылатых".

"У нас действует мораторий на развертывание подобного рода систем, о чем объявил Путин, и этот мораторий - это сигнал об ответственном отношении к международной безопасности", - продолжил высокопоставленный российский дипломат.

"Те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушать, - они несут всю полноту ответственности. Это суперлегкое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере", - сказал Рябков.

"Но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - сказал замминистра.

При этом Рябков подчеркнул, что в Москве не считают целесообразным предлагать США или НАТО взаимные юридические гарантии неразвертывания ракет средней и малой дальности после прекращения действия Договора РСМД.

"Нет. Какие юридические гарантии мы можем кому-то предложить в качестве идеи, если даже наиболее очевидные в этой ситуации шаг со встречным мораторием отвергается? Мы говорили и продолжаем говорить, что мы заинтересованы в системе договорённостей в этой сфере не больше чем наши оппоненты, не больше чем наши коллеги в НАТО, в частности, в США", - заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул: "Я не думаю, что это правильно было бы. Потому что возникает ложное представление о том, что Россия в данной ситуации ощущает потребность в чем-то дополнительном в большей мере, чем это есть на самом деле".

"Я не знаю, каков характер и формат возможных решений о развертывании тех или иных систем, которые сейчас создаются. Будет ли это общенатовским решением, будет ли это решением, которое замкнется на некие двусторонние договоренности между США и странами, на территории которых такого рода системы гипотетически могли бы появиться. Это все абстракция, это не тема для наших спекуляций. Это надо спрашивать натовцев, если кому-то это интересно", - сказал Рябков.

"Мы, не имея понимания этого, но четко отфиксировав, что ни на какие политические шаги по ограничению собственной свободы действий в этой сфере НАТО идти не готов, соответственно, не считаем правильным и возможным дальше конкретизировать какой-то наш подход и предлагать какие-то мероприятия политико-дипломатического или юридического, правового свойства", - подчеркнул замминистра.

2 августа США официально выйдут из ДРСМД, и договор прекратит свое существование.