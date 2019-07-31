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31.07.19 12:57
Танковая армия проведёт ночные стрельбы под Нижним Новгородом
"Военнослужащие отработают поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники - крупнокалиберных пушек, зенитных и танковых пулемётов", - говорится в сообщении, которое поступила в "Интерфакс".
Стрельбы пройдут на полигоне "Мулино". В них примут участие экипажи танков Т-72Б3, Т-80У, бронетранспортёров БТР-80, БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", тяжёлых огнемётных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", самоходных гаубиц "МСТА-С".
"Учения пройдут под общим руководством командующего гвардейской танковой армии генерал-майора Сергея Киселя. В них примет участие свыше 4,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники", - информирует штаб ЗВО.
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