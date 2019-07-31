Воспитанники детсадов примут участие в Пермском международном марафоне

31.07.19 13:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 июля. Interfax-Russia.ru - Дошкольники будут участвовать в детском забеге в рамках Пермского международного марафона, который состоится в сентябре на центральных улицах города, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

В состав каждой команды войдут пятеро ребят в возрасте от 5 до 7 лет, а также инструктор детского сада. Команды будут сформированы из воспитанников дошкольных спортивных клубов лиги "ЮниСпорт" и детей из 17 детсадов.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1 км, поэтому подготовку дошколята начали уже сейчас. Организаторы отмечают, что к соревнованиям будут допущены только физически подготовленные дети с наличием медицинской справки и согласия родителей на участие.

По наилучшему результату будут названы победители и призеры, в командном зачете определение места будет происходить путем суммирования баллов. Церемония награждения состоится на центральной сцене стартово-финишного городка Пермского международного марафона.

По данным пресс-службы, в настоящее время на участие в марафоне зарегистрировались порядка 6,6 тыс. человек из шести стран мира: России, Белоруссии, Польши, Украины, Швеции и Франции.

Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября. Участники забега пробегут по дистанциям 3 км, 5 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км.

С конца мая для всех жителей города проходят бесплатные тренировки для подготовки к марафону на разных спортивных объектах: стадионах "Прикамье", "Динамо", в Черняевском лесу, на эспланаде.

В прошлом году в забеге участвовали 7,2 тыс. спортсменов. Дистанцию в 10 км с пермяками и гостями города преодолели губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Годом ранее они приняли участие в забеге на 3 км.

Абсолютными победителями марафона прошлого года на дистанции 42,195 км стали Юрий Чечун из Тольятти и Алина Прокопьева из Чебоксар. Абсолютными победителями на полумарафонской дистанции - пермяки Андрей Смирной и Олеся Нургалиева.