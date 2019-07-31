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31.07.19 13:02
Два сторонника ИГИЛ, планировавших теракт в Татарстане, задержаны ФСБ
"ФСБ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры республики Татарстан", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что "на месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".
Спецслужба сообщает, что задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.
У задержанных изъяты взрывные вещества и компоненты самодельных взрывных устройств, сказали в ЦОС ФСБ.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.
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