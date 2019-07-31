Два сторонника ИГИЛ, планировавших теракт в Татарстане, задержаны ФСБ

31.07.19 13:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 июля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании двух россиян, сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовивших теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане.

"ФСБ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры республики Татарстан", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "на месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Спецслужба сообщает, что задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

У задержанных изъяты взрывные вещества и компоненты самодельных взрывных устройств, сказали в ЦОС ФСБ.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.