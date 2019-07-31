РФ с 10 августа запрещает ввоз плодовых культур из Китая

31.07.19 13:07

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 июля. Interfax-Russia.ru - Россия с 10 августа запрещает ввоз из Китая косточковых и семечковых культур, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Это решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами, уточняется в сообщении.

Так, в 2018-2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях. Основные нарушения приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруженные в поставках карантинные объекты снижают урожаи этих культур на 30-90%.

Россельхознадзор сообщил, что по каждому факту поступления в Россию зараженной продукции были направлены официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Служба также шесть раз обращалась к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. "К сожалению, обращения Россельхознадзора не привели к проведению инспекций", - сообщает пресс-служба.

Россельхознадзор отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Ввоз превышает 900 тыс. тонн в год. В том числе более 180 тыс. тонн приходится на цитрусовые, более 190 тыс. тонн - на яблоки, груши, сливы, нектарины, абрикосы, персики.

В Россельхознадзоре уточнили, что к косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, к семечковым - яблоки, груши, айва.

Кроме того, Китай поставляет в РФ более 80 тыс. тонн томатов в год, порядка 53 тыс. тонн продовольственного картофеля, а также 100 тыс. тонн лука и чеснока.

При этом с 90-х годов допуск продукции из Китая идет по упрощенной процедуре - разрешены поставки из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства. "К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, наличие карантинных организмов говорит о необходимости ее пересматривать", - считают в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор ожидает проведения консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После этого служба рассмотрит вопрос о восстановлении торговли.