Автодорога Оренбург - Орск до конца года станет федеральной

31.07.19 13:19

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31 июля. Interfax-Russia.ru - Региональная автодорога "Оренбург - Орск - граница Челябинской области" до конца текущего года будет передана в федеральное ведение, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Это снизит нагрузку на региональный дорожный фонд и даст возможность направить высвободившиеся средства на другие региональные дороги. Также мы договорились о том, что Федеральное дорожное агентство уже сейчас начнет формировать планы, которые в будущем можно будет выполнить на этой дороге. Она сегодня в неплохом состоянии, мы вчера и сегодня по ней проезжали. Но для улучшения качества здесь будет выполнена замена верхних слоев дорожного покрытия", - сказал Дитрих на совещании в Оренбурге во вторник.

На совещании также обсуждалась возможность капремонта двух международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП) - "Сагарчин" и "Маштаково", где грузопотоки растут на 15-20% ежегодно. По информации Дитриха, средства на капремонт МАПП "Маштаково" можно изыскать за счет перераспределения средств национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а проектирование работ на МАПП "Сагарчин" запланировано на 2020-2021 годы в рамках ФЦП "Государственная граница".

Кроме того, участники совещания обсудили создание в регионе филиала Росавтодора с учетом увеличения протяженности федеральных дорог, а также филиала РосдорНИИ для содействия более широкому применению в дорожном строительстве новейших технологий и материалов и продвижению компетенций в дорожной отрасли.