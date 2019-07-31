Бюст генералу армии Маргелову установлен в Воронеже

31.07.19 13:37

Фото с официального портала администрации г. Воронеж

31 июля. Interfax-Russia.ru - Бюст командующего Воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова открыт в Воронеже, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Монумент генералу армии, Герою Советского Союза Маргелову, установлен в парке Победы.

Памятник торжественно открыли председатель Центрального совета МОО "Союз десантников" Александр Роговченко и заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Владимир Казаков.

На мероприятии также присутствовали ветераны военной службы и боевых действий, их родные и близкие, курсанты, школьники, представители законодательной и исполнительной власти области и города, общественности и духовенства.

Присутствующие отмечали, что появление бюста Маргелова в Воронеже, городе который является родиной ВДВ, является знаковым событием.

Сообщается, что в ближайшее время в парке Победы будет проведено благоустройство и строительство музея ВДВ.

"В витринах будут размещаться, в том числе и личные вещи Героя Советского Союза генерала Василия Маргелова, дневники Якова Мошковского, фотографии и иные объекты и документы, связанные с ВДВ", - отметил заместитель руководителя управления культуры Валентин Босенко.

Бюст был передан в дар автором проекта "Аллея Российской славы" Михаилом Сердюковым. Создание постамента и установку монумента провели на собранные средства ветеранов-десантников, общественных и коммерческих организаций при содействии МОО "Союз десантников" Воронежской области.

Маргелов являлся командующим ВДВ с 1954 по 1979 год (с небольшим перерывом) и вывел десантные войска на новый уровень. Он был настолько популярен, что военнослужащие называли его "дядей Васей", а аббревиатуру ВДВ расшифровывали как "Войска дяди Васи".

В настоящее время в разных городах России Маргелову установлено более 50 памятников, еще 12 - в странах СНГ, в том числе 6 - в городах Украины.