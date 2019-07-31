Кузнецова попросила организаторов массовых митингов оставить детей в покое

31.07.19 13:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

31 июля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к организаторам массовых митингов с просьбой не использовать детей в своих целях.

"Снова несовершеннолетние на несанкционированном митинге (...) Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности - как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?" - сказала Кузнецова журналистам в среду.

"Сейчас или мы просто смотрим на то, что некоторые используют детей в своих интересах и ждём беды, или все же у организаторов нелегальных политический "флешмобов" проснётся понимание и ответственность хотя бы за детей?" - отметила омбудсмен.

Она считает, что если "молодые люди - активные, инициативные, им искренне хочется действовать, участвовать в жизни общества - это здорово!"

"Но не надо манипуляций. Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, а может и жизни!" - сказала омбудсмен.