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31.07.19 13:50
Сильный ветер в Ингушетии повредил кровлю десятков зданий и повалил деревья
"Глава района Магомед Дзейтов побывал в сельском поселении Алхасты для оценки ущерба, нанесенного шквалистый ветром ночью. В результате непогоды в данном населенном пункте повреждена кровля десятков зданий, особенно пострадала местная школа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ветер частично разрушил кровлю образовательного учреждения, повреждения зафиксированы на верхнем этаже, обрушился потолок.
В селе повалено большое количество деревьев вдоль трассы и во дворах домов. Многие деревья упали прямо на ЛЭП, из-за этого прекращена подача электроэнергии.
Аналогичная ситуация возникла и в близлежащих населенных пунктах, в том числе, в сельском поселении Нестеровское.
В связи с этим создана спецкомиссия для подсчета ущерба. По поручению главы Сунженского района начаты аварийно-восстановительные работы.
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