Сильный ветер в Ингушетии повредил кровлю десятков зданий и повалил деревья

31.07.19 13:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 июля. Interfax-Russia.ru - Последствия шквалистого ветра, который в ночь на 31 июля повредил крыши десятков зданий, устраняют в предгорных селах Сунженского района Ингушетии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в среду в пресс-службе районной администрации.

"Глава района Магомед Дзейтов побывал в сельском поселении Алхасты для оценки ущерба, нанесенного шквалистый ветром ночью. В результате непогоды в данном населенном пункте повреждена кровля десятков зданий, особенно пострадала местная школа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ветер частично разрушил кровлю образовательного учреждения, повреждения зафиксированы на верхнем этаже, обрушился потолок.

В селе повалено большое количество деревьев вдоль трассы и во дворах домов. Многие деревья упали прямо на ЛЭП, из-за этого прекращена подача электроэнергии.

Аналогичная ситуация возникла и в близлежащих населенных пунктах, в том числе, в сельском поселении Нестеровское.

В связи с этим создана спецкомиссия для подсчета ущерба. По поручению главы Сунженского района начаты аварийно-восстановительные работы.