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31.07.19 14:13

"Автодор" объявил конкурсы на планировку территорий под трассу Москва - Казань

© РИА Новости. Евгений Одиноков
31 июля. Interfax-Russia.ru - Госкомпания "Автодор" объявила конкурсы на планировку территорий для новой автомобильной дороги Москва - Казань, подготовку строительства которой ранее одобрил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Согласно материалам на портале госзакупок, четыре тендера общей стоимостью 1,58 млрд руб. предполагают разработку проектов планировки территории и межевание земли под строительство новой трассы. Прием заявок по всем конкурсам начат с 30 июля.

Первый конкурс, максимальная цена которого 326 млн руб., предполагает разработку документации по планировке территории 1 этапа строительства дороги (0-80 км) в Московской и Владимирской областях и выполнение инженерных изысканий. Речь идет об участке от пересечения с автодорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо". Заявки принимаются до 20 августа. Подведение итогов - 19 сентября.

В рамках второго тендера, максимальная стоимость которого - 477 млн руб., будут разрабатываться проекты межевания земли для трех последующих этапов дороги. В частности, участков во Владимирской области от пересечения с дорогой федерального значения М-7 "Волга" до пересечения с региональной автодорогой 17Р-2 "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума" (80-116 км и далее - до пересечения с региональной дорогой 17К-2 "Муром - М-7 "Волга" (116-224 км). Также контракт предусматривает межевание участка, проходящего через Владимирскую и Нижегородскую области, до пересечения с федеральной дорогой Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" (224-347 км). Срок приема заявок - до 19 августа. Итоги торгов будут подведены 18 сентября.

В аналогичные сроки будет проведен еще один тендер максимальной ценой 627 млн руб. Он предполагает работы по межеванию участков дороги с 347 км по 663 км для 5-7 этапов строительства. В частности, участка в Нижегородской области до пересечения с региональной 22К-0162 "Работки - Порецкое" (347-454 км) и далее - в Чувашии, до пересечения с трассой A-151 "Цивильск - Ульяновск" (454-586 км). Также предполагается межевание земли в Чувашии и Татарстане, до пересечения с Р-241 "Казань - Буинск - Ульяновск" (586-663 км).

Наконец, межевание территорий для строительства 8 этапа дороги Москва-Казань предусмотрено в отдельном контракте максимальной ценой 149 млн руб. Речь идет об участке до пересечения с автодорогой регионального значения "Сорочьи Горы - Шали" (663-729 км). Заявки на конкурс принимаются до 20 августа. Итоги торгов подведут 18 сентября.

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