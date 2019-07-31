"Массандра" направит 220 млн руб. на обновление парка сельхозтехники

31.07.19 14:19

Фото пресс-службы "Массандры"

31 июля. Interfax-Russia.ru - Производственно-аграрное объединение "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма) к ноябрю этого года пополнит свой парк 167 единицами сельскохозяйственной техники, сообщила пресс-служба предприятия.

"В "Массандре" идет самая крупная за 125 лет закупка сельхозтехники", - говорится в пресс-релизе.

Техника на общую сумму более 220 млн рублей приобретается на условиях льготного лизинга.

В частности, "Массандра" получит 41 трактор сборки "Ковровского электро-механического завода", 41 глубокорыхлитель, 36 прицепных опрыскивателей, 11 лозоизмельчителей, 9 навесных опрыскивателей.

"Предприятие остро нуждается в перевооружении парка сельхозтехники - износ тракторов и оборудования составляет на сегодняшний день более 90%", - отметила генеральный директор объединения Янина Павленко, чьи слова приводит пресс-служба "Массандры".

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит в среднем около 10 млн бутылок вина в год. В 2018 году выпустило более 15,55 млн бутылок вина.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма.