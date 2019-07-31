Избирком Крыма может через суд отменить регистрацию кандидата от ЕР на выборы

31.07.19 14:22

© РИА Новости. Николай Хижняк

31 июля. Interfax-Russia.ru - Регистрация одного из кандидатов в депутаты Государственного совета Крыма, включенного в список регионального отделения партии "Единая Россия", может быть отменена по решению суда, сообщается на сайте избирательной комиссии республики.

"Принято постановление об обращении в Верховный суд республики Крым с административным исковым заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственного совета республики Крым второго созыва Мартояна Армена Гамлетовича", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии.

Председатель избиркома Михаил Малышев пояснил в среду агентству "Интерфакс-Юг", что решение связано с поступлением информации о судимости кандидата.

"Мы получили данные о том, что он был осужден в Республике Армения. И поскольку у нас нет данных о погашении судимости, данных о статьях, по которым он был осужден, мы обратились в Верховный суд республики Крым, чтобы в судебном порядке было принято соответствующее решение", - сказал он.

Как следует из информации о кандидатах на сайте избиркома, 51-летний Мартоян является советником при руководстве аппарата управления ГУП "Черноморнефтегаз". Он занимает 11-ю строчку в партийном списке "Единой России" из 72.

Выборы в Государственный совет Крыма состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Республиканский парламент состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.