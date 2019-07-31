"Всероссийская донорская суббота" пройдет в 26 округах Подмосковья 3 августа

31.07.19 14:33

Фото "Интерфакса"

31 июля. Interfax-Russia.ru - Мероприятия "Всероссийской донорской субботы" пройдут в Московской области 3 августа, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"3 августа в России состоится "Всероссийская донорская суббота". В Подмосковье она пройдёт в Воскресенской, Орехово-Зуевской, Подольской и Щелковской станциях переливания крови, а также в отделениях переливания крови в Люберцах, Ногинске, Серпухове, Волоколамске, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Кашире, Коломне, Красногорске, Луховицах, Можайске, Мытищах, Одинцово, Пушкино, Раменском, Ступино, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Чехове и Шатуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что донорская суббота позволяет тем, кто хотел бы сдать кровь, в удобной обстановке в выходной день прийти на станцию переливания крови. Все участники "Всероссийской донорской субботы" получат памятные сувениры.

"Для развития института донорства, необходимо создавать максимально удобные и комфортные условия для тех, кто приходит в отделения и на станцию переливания крови. Каждый должен иметь возможность приходить на донацию в удобный для себя день. Подобные меры позволят увеличить число регулярных доноров и привлечь первичных к участию в донорском движении", - приводятся в сообщении слова главврача областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

Она напомнила, что с 1 июля 2019 года областная станция переливания крови перешла на семидневный график работы, без выходных.

Всего с начала года в Подмосковье заготовлено почти 30 тысяч литров цельной донорской крови. Число доноров составило 33 396 человек.