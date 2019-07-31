ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем

31.07.19 14:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 июля. Interfax-Russia.ru - Бесплатные концерты, выставки, мастер-классы и гастрофестиваль, посвященные 80-летию ВДНХ, пройдут с 1 по 4 августа, сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

"С 1 по 4 августа пройдут праздничные мероприятия к 80-летию ВДНХ. В программе запланированы концерты известных исполнителей, спектакли, творческие и спортивные активности, а также гастрономический фестиваль "Дружба народов". Кроме того, будут обустроены развлекательные зоны для детей с "сухим" бассейном, площадками для активных игр, качелями, горками и песочницами с разноцветным песком и каруселями", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора выставочного комплекса Сергея Шогурова, всего ожидается более 50 праздничных мероприятий на 20 площадках ВДНХ.

Как отметили в пресс-службе, 1 августа в 20:00 на главной сцене между павильоном N1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" пройдет концерт с участием отечественных звезд эстрады, его будут транслировать на все экраны, расположенные вдоль Центральной аллеи.

На концертной площадке Зеленого театра ежедневно будут проходить две музыкальные программы - дневная с 15:00 до 17:00 и вечерняя с 20:00 до 22:30. "1 августа днем посетители услышат джаз от Шера Остона и его оркестра, а вечером - от Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теоны Контридзе. На следующий день концерты будут посвящены теме дружбы народов, 3 августа на сцене выступят техно-группы, а 4 августа - поп-исполнители", - рассказали представители ВДНХ.

Около павильона N57 будут выступать солисты Большого театра, а также Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Посетителям ВДНХ покажут мини-балет, поставленный специально к юбилею выставочного комплекса. На площадке лодочной станции "Алые паруса" у 3-го Каменского пруда 1 августа пройдет мастер-класс по растяжке, в случае непогоды занятия перенесут в Центр балета, вход на них свободный, без предварительной регистрации. 3 и 4 августа на главной сцене все желающие смогут принять участие в танцевальном флешмобе.

В пресс-службе ВДНХ подчеркнули, что гастрофестиваль "Дружба народов" будет посвящен национальным блюдам стран СНГ. С 1 по 4 августа на площади Промышленности расположатся временные павильоны, где будут представлены национальные блюда стран СНГ - плов, бешбармак, драники и многие другие.

Важным событием праздника станет открытие 1 августа Музея ВДНХ в правом крыле арки Главного входа, где можно будет узнать об истории комплекса, архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, о других людях, внесших свой вклад в развитие историко-культурного кластера. Вход для всех желающих бесплатный до 8 сентября.