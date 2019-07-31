Большинство россиян сами не занимаются сортировкой мусора

31.07.19 14:54

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 июля. Interfax-Russia.ru - Почти три четверти россиян (70%) позитивно воспринимают раздельный сбор мусора, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир", поступившие в среду в "Интерфакс".

По данным опроса, более половины сограждан (55%) уже сейчас готовы сортировать мусор и отдельно выбрасывать различные его виды. Вместе с тем, 92% взрослого городского населения не занимаются активной сортировкой отходов, а раздельный сбор мусора практикуют 8% горожан, отмечают социологи.

При этом, по данным "Ромир", ради улучшения экологической обстановки 11% россиян выбрасывают батарейки в специальные контейнеры.

Опрос был проведен в июле 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 и 60 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек во всех федеральных округах.