Экологи встали на защиту реликтовых растений Камчатки

31.07.19 15:31

© РИА Новости. Мария Ващук

31 июля. Interfax-Russia.ru - Ученые приступают к обследованиям окрестностей вулкана Николка и района одноименной реки в Мильковском районе Камчатского края, чтобы обосновать создание там ботанического заказника, сообщает в среду пресс-служба Камчатского экорегионального отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) России.

"Полевые исследования лесного участка в районе вулкана Николка и окрестностей одноименной реки займут около месяца. За это время исследователи рассчитывают собрать достаточную информацию для подготовки обоснования создания на данной территории ботанического заказника", - говорится в сообщении.

По информации ученых, в еловых лесах в окрестностях вулкана произрастают по меньшей мере 12 редких видов, часть из которых занесена в Красные книги.

"До настоящего времени экосистема древнего вулкана Николка комплексно не обследовалась. Имеющиеся сведения в основном посвящены лесохозяйственным характеристикам лесов Николки и ее окрестностей. Наши предварительные исследования показали, что коренные леса Николки являются домом для многих редких и реликтовых видов растений", - цитирует пресс-служба Марину Вяткину, старшего научного сотрудника лаборатории экологии растений Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.

"Наша задача на этом этапе - уточнить границы территории, на которой в будущем планируется создать заказник, а также подготовить описание не только ельников, но и других растительных сообществ. Эти материалы станут базой для составления обоснования создания особо охраняемой природной территории", - отметила Вяткина.

Интерес к созданию заказника в районе Николки проявили региональные власти, о необходимости оградить эту территорию от антропогенного влияния ранее говорили ученые.

"WWF поддержал инициативу: мы открыли сбор средств на проведение изыскательских работ и подготовку научных материалов. Часть необходимой суммы уже собрана благодаря пожертвованиям наших сторонников. В виде грантов эти средства направлены на реализацию первого этапа проекта", - приводятся в сообщении слова директора Камчатского отделения WWF России Сергея Рафанова.

Пресс-служба подчеркивает, что предыдущие экспедиции, которые ученые проводили в 2014-2016 годах, выявили серьезные угрозы этому кластеру древних лесов. Прежде всего, речь идет о вырубке, а также лесных пожарах, которые, например, летом 2016 года уничтожили свыше 190 гектаров леса. По мнению экспертов, если не установить на территории охранный статус, через несколько лет эти леса будут полностью уничтожены.