Более 1,8 тыс. домов пострадали в результате второй волны паводка под Иркутском

31.07.19 15:38

© РИА Новости. Алексей Никольский

31 июля. Interfax-Russia.ru - Более 1,8 тыс. домов остаются подтопленными в результате прохождения второй волны паводка в Иркутской области, рассказал вице-премьер РФ, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, Виталий Мутко.

"Вода зашла в 30 населенных пунктов, это 1801 дом с населением 3965 человек", - сказал он на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали 8 районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский.