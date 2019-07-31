Путин привлек Минобороны к тушению пожаров в Сибири

31.07.19 15:46

© РИА Новости. Алексей Дружинин

31 июля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие министерства обороны РФ подключатся к тушению пожаров, такое решение президент Владимир Путин принял после доклада главы МЧС.

"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Там отметили, что глава государства распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области.

Ранее в среду было объявлено, что на территории России действует около 150 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 га. На 00:00 мск 31 июля на территории РФ действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщил сайт ФБУ "Авиалесоохрана".

Согласно сообщению, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78 226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1 403 га.

В Иркутской области также действуют пять пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 712 га - ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" и "Витимский заповедник".

На тушении лесных пожаров задействованы 2 720 человек, 390 единиц техники. На авиамониторинге - 34 воздушных судна, на тушении - 28 воздушных судов.

"Авиалесоохрана" также сообщает, что по состоянию на 00 мск 31 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории России "находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 321 лесной пожар на площади 2 882 527 га, пройденной огнем, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности".

Наибольшее количество и площади таких пожаров зафиксированы в Якутии - 115 пожаров на площади 1 144 873 га; в Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га; в Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.

"Авиалесоохрана" поясняет, что "по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен".

Решения о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров принимаются комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов РФ на основании статей 81-84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года "О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров", утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 2014 г. № 313.

В связи со сложной пожарной обстановкой в ряде российских регионов в Красноярский край вылетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Накануне на совещании с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев заслушал доклады Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о ситуации с лесными пожарами. Медведев поручил главе Минприроды вылететь на места, чтобы лично ознакомиться с обстановкой, и обещал вернуться к этому вопросу.

С 30 июля в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае работают заместители главы МЧС России.