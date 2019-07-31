Центр шахмат появится в Екатеринбурге

31.07.19 15:59

© РИА Новости. Игорь Руссак

30 июля. Interfax-Russia.ru - Центр шахмат, в котором будут заниматься дети со всей Свердловской области, создадут в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политик региона.

"Правительством региона в пользование Федерации шахмат передано здание по улице Малышева, 58 в Екатеринбурге. Сейчас в помещении идет ремонт, а в будущем здесь появится Центр шахмат", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, более 17 тыс. человек в регионе занимаются шахматным спортом профессионально.

"Спасибо губернатору Свердловской области за подарок - здание, в котором разместится шахматный центр. Это будет Академия шахмат. В Екатеринбурге мы развиваемся во всех отношениях", - приводятся в сообщении слова председателя попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы РФ Анатолия Карпова.