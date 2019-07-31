Семь населенных пунктов Иркутской области обесточены в превентивных целях

31.07.19 16:15

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

31 июля. Interfax-Russia.ru - Электроснабжение в семи населённых пунктах Иркутской области было отключено в превентивных целях, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС в регионе.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в семи населенных пунктах Тулунского, Усольского и Шелеховского районов с населением 1,6 тыс. человек. В течение суток восстановлено энергоснабжение в одном населенном пункте Тулунского района с населением 130 человек", - сказал Мутко на заседании комиссии в среду.

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Установлено, что 3,448 тыс. домов в зоне затопления восстановлению не подлежат. В этих домах проживало более 14 тыс. граждан. Еще 5,62 тыс. домов, в которых проживают более 23 тыс. человек, планируется отремонтировать. Обследование жилья продолжится до 10 августа.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

В настоящее время Тулун переживает вторую волну паводка - река Ия повторно подтопила город. Ее уровень на 10:00 (5:00 мск) 31 июля составил 1119 см, критической является отметка 700 см.