Пять человек пострадали на Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования

31.07.19 16:27

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 июля. Interfax-Russia.ru - Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате хлопка во время работ по демонтажу оборудования, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" генеральный директор предприятия Олег Миргородский.

"В 16:08 местного времени в среду на производственной площадке Пермского порохового завода произошел групповой несчастный случай. В ходе работы с технологическими изделиями пострадали пять человек. Это произошло во время демонтажа оборудования", - сказал Миргородский.

По его словам, два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%. Еще трое человек получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пострадавших госпитализировали. Одному из тяжелопострадавших в настоящее время делают операцию.

На заводе образована комиссия, которая разбирается в причинах происшествия. Здание завода оцеплено, доступ людей запрещен.

По словам Миргородского, этот инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941-1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО "Катюша".