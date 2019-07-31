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31.07.19 16:30
Количество пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области сократилось до шести человек
"Найден один, он объявился. Таким образом, общее количество пропавших без вести сократилось до шести человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, количество погибших во время ЧС осталось прежним - 25 человек.
Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Были подтоплены 109 населенных пунктов, почти 11 тыс. жилых домов, в которых проживают без малого 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.
В настоящее время Иркутская область переживает вторую волну паводка.
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