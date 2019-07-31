В Красноярск для тушения пожаров вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов

31.07.19 17:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

31 июля. Interfax-Russia.ru - Российское военное ведомство создает авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает Минобороны РФ в среду.

"В ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Минобороны информирует, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина министром обороны России Сергеем Шойгу "даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае".

"В настоящее время авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. Привлекаемые экипажи Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Путин после доклада главы МЧС принял решение о том, что военнослужащие министерства обороны РФ подключатся к тушению пожаров.

На территории России действует около 150 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

Наибольшее количество и площади таких пожаров зафиксированы в Якутии - 115 пожаров на площади 1 144 873 га; в Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га; в Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.