Пенсии 14 млн пенсионеров, работавших в 2018 году, перерассчитают с августа

31.07.19 17:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 июля. Interfax-Russia.ru - Пенсионный фонд РФ перерассчитает страховые пенсии 14 млн пенсионеров, пенсии будут повышены не более чем на 262 рубля.

"С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы", - говорится в сообщении фонда в среду.

В нем отмечается, что в отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии.

"Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии. Их ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за прошлый год. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%.