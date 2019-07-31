Обыски проходят в Роспотребнадзоре Дагестана

31.07.19 17:59

© РИА Новости. Мирослав Ротарь

31 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении пятерых работников республиканского управления Роспотребнадзора, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Дела расследуются по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ в отношении начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Дагестану и четырех врачей центра гигиены и эпидемиологии республики.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления с привлечением сотрудников УФСБ и УЭБиПК МВД республики проведены обыски в служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых", - сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что в 2017 году начальник отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора республики, не имея на это полномочий, подписала распоряжение о проведении плановой выездной проверки в отношении одного из оздоровительных центров.

"Она же подписала и санитарно-эпидемиологические заключения в отношении ряда общественных организаций о соответствии их деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также подписала постановления о привлечении ряда должностных лиц коммерческих организаций к административной ответственности в виде предупреждений и административных штрафов", - сказал Темирбеков.

По его данным, четыре врача Центра гигиены и эпидемиологии республики изготовили и утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений ряда медицинских организаций, не отвечающих предъявляемым требованиям, отметил Темирбеков.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в управлении Роспотребнадзора по Дагестану проходят обыски. По его словам, следственные мероприятия связаны с выдачей частным клиникам, не соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам, разрешений на работу. Ущерб, нанесенный бюджету республики, оценивается на сумму около 50 млн рублей, отметил собеседник агентства.