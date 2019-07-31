Грузовой "Прогресс" пристыковался к МКС

31.07.19 18:35

© РИА Новости. Алексей Филиппов

31 июля. Interfax-Russia.ru - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-12", стартовавший в среду днем с космодрома Байконур, долетел и пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами госкорпорации "Роскосмос".

Стыковка прошла в автоматическом режиме и состоялась в 18:29 мск. Корабль стартовал в 15:10. Таким образом, продолжительность полета составила 3 часа 19 минут.

Корабль доставил на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более 1 тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах.

В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В настоящее время на МКС работают россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг Эндрю Морган и Кристина Кук, а также астронавт из Италии Лука Пармитано.

Предыдущий рекорд принадлежал кораблю "Прогресс МС-11", который в апреле 2019 г. затратил 3 часа 21 минуту на "дорогу" от Байконура к МКС.