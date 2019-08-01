Вода ушла из всех подтопленных жилых домов в Хабаровском крае

01.08.19 06:03

© РИА Новости. Владимир Смирнов

1 августа. Interfax-Russia.ru - В Тугуро-Чумиканском районе от воды освободились все подтопленные ранее жилые дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"По данным на 1 августа, на реках Уда и Кия отмечается спад уровней воды. В селе Удское Тугуро-Чумиканского района вода полностью сошла с подтопленных территорий. Жители села вернулись в свои дома. Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 31 июля в село Удское вертолётом Ми-8 было доставлено 1,3 тонн гуманитарного груза и бригада специалистов-ветеринаров для оценки санитарно-эпидемиологического состояния в районе.

"В районе им. Лазо за прошедшие сутки уровень воды в реке Кия упал на 7 см и составил 388 см, при отметке опасного явления 480 см. В населенных пунктах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино подтопленных жилых домов нет. От воды ещё не освободились 46 огородов", - отмечается в сообщении.

В районе им. Лазо продолжает дежурить оперативная группа спасателей.