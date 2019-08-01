80-летнюю пенсионерку в Хабаровске будут судить за убийство трех человек

01.08.19 06:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи в Хабаровске направили в суд дело в отношении 80-летней пенсионерки из поселка Березовки, которая обвиняется в убийстве троих соседей, в том числе 8-ми летней девочки, сообщил журналистам и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел Илья Фирсов.

"Женщина обвиняется в преступления по п.п "а,в" ч.2. ст 105 УК РФ (убийство) и трем преступлениям по ч.1 ст. 244 (надругательство над телами умерших). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора", - сказал Фирсов.

По его словам, в поле зрения следователей пенсионерка попала после убийства 52-летнего мужчины, который снимал у нее комнату. Женщина дала признательные показания. Её арестовали.

"В ходе расследования, выявились еще два эпизода. В частности, была доказана причастность женщины к убийству 8-ми летней девочки, которая жила с ней в одном подъезде и 77-летней женщины, которая временно проживала в квартире обвиняемой", - отметил Фирсов.