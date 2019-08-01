Затонувшее научно-исследовательское судно подняли со дна на юге Приморья

01.08.19 06:21

© РИА Новости. Андрей Шапран

1 августа. Interfax-Russia.ru - Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН поднял со дна моря свое научно-исследовательское судно "Владимир Касьянов", затонувшее в середине июля в границах Дальневосточного морского биосферного заповедника.

По факту крушения "Владимира Касьянова" и последующего загрязнения акватории Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и обязала владельца судна, национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, поднять затонувшее судно и устранить разлив топлива. Требования выполнены, сообщается на сайте Амурской бассейновой прокуратуры.

"Представление рассмотрено и приняты меры по локализации загрязнения воды с применения сорбента. Велись работы по подъему судна с привлечением плавкрана ПК89. Затонувшее судно "Владимир Касьянов" поднято", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование инцидента также проводит Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. Возбуждено административное расследование по ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), проводится мониторинг места загрязнения.

Проверяющие установили, что 18 июля научно-исследовательское судно "Владимир Касьянов" Национального научного центра морской Биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН село на мель в районе островов Римского-Корсакова залива Петра Великого и затонуло на следующий день. Экипаж судна был эвакуирован и не пострадал. В результате аварии произошло загрязнение акватории Японского моря на площади более 300 кв. м.