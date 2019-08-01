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01.08.19 07:11
Пожары под Красноярском будут одновременно тушить несколько самолетов
"Очаги пожаров будут тушиться одновременно 4-5 самолетами. Самолеты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить", - сказал Булгаков на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.
Он отметил, что на каждый самолёт прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость.
Булгаков сказал, что пожары не несут угрозы населённым пунктам. По его словам, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.
Минобороны РФ создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
Президент РФ Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров.
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