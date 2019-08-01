Более 1,7 тыс. домов остаются в воде в Иркутской области

01.08.19 07:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 августа. Interfax-Russia.ru - Более 1,7 тыс. домов, по данным на четверг, остаются подтопленными в Иркутской области в результате второй волны паводка, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По состоянию на 07:00 (2:00 мск) в 44 населенных пунктах остается подтоплено 1786 домов с населением 1854 человека, из них 520 детей, 2,5 тыс. приусадебных участков, 4 социально-значимых объекта, два автомобильных моста, 19 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

МЧС добавляет, что коммунальные службы в Байкальске завершили ремонтные работы на участке трубы очистных сооружений, поврежденной паводком, в связи с этим в городе восстановлена подача холодного водоснабжения.

"Межведомственной комиссией проведен облет территории - опасных участков не обнаружено, сходов селевых потоков предварительно не прогнозируется. Угрозы затопления карт накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината не установлено", - говорится в сообщении.

По уточненным данным МЧС, с 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка, Кимильтейка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали 9 районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский, Куйтунский. В зоне подтопления оказались 56 населенных пунктов, 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек, из них 859 детей.