Министр иркутского лесного комплекса Шеверда останется в СИЗО до 9 сентября

01.08.19 08:25

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

1 августа. Interfax-Russia.ru - Кировский райсуд Иркутска в четверг продлил по 9 сентября включительно срок ареста министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, который обвиняется в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок в региональном природном заказнике "Туколонь", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", - сказала судья.

По ее словам, предварительное следствие по делу не завершено "по объективным причинам" - обвиняемому еще предстоит ознакомиться с материалами дела.

Как сообщила в суде адвокат обвиняемого Наталья Канина, Шеверда с 22 июля находится в медицинском корпусе СИЗО.

Сам Шеверда сообщил, что отправлял ходатайства об отстранении следственной группы от расследования уголовного дела и проведении дополнительных экспертиз, однако в их удовлетворении было отказано.

Канина также добавила, что следствие по делу завершено, она вместе с обвиняемым приступает к ознакомлению с материалами дела.

"Доказательства закреплены, а значит, обвиняемый не сможет оказать давление на свидетелей. В связи с эти просим отпустить обвиняемого под залог или под домашний арест", - просила Канина суд.

Адвокат также сообщила, что Шеверда был отстранен от должности.

"Интерфакс" полка не обладает комментариями правительства региона на этот счет.

Сам Шеверда сообщил "Интерфаксу", что будет обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что 7 июня текущего года Кировский райсуд Иркутска по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца министра лесного комплекса Иркутской области. Сергей Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту "Шереметьево" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в "Туколони".

По версии следствия, в заказнике "Туколони" был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, в результате причинен ущерб на сумму около 748 млн рублей.

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области".

Им предъявлено обвинение по статьям 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), 260 (незаконная рубка лесных насаждений), 262 (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК РФ.