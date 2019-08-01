Медведев призвал не затягивать с выдачей "дальневосточного гектара" в Забайкалье

01.08.19 08:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что жители Забайкалья смогут получить свой "дальневосточный гектар" без нервотрепки.

"Важно, конечно, чтобы люди получали эту землю побыстрее, без нервотрепки. Прошу на это обратить особое внимание", - сказал Медведев на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края в четверг.

Он выразил надежду, что программа внесёт свой вклад в развитие региона. По словам премьера, под программу отдана почти половина территории Забайкалья.

В Забайкальском крае в рамках программы "Дальневосточный гектар" доступны около 21 млн гектаров земли. Общая площадь Забайкальского края составляет 43 млн гектаров.

Закон о "Дальневосточном гектаре" предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли - для ведения бизнеса, организации личных подсобных хозяйств, для строительства дома и других целей.

До 1 февраля 2020 года на территории региона получить земельный участок в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут граждане, проживающие в Забайкальском крае. С 1 февраля 2020 года и до 1 августа 2020 года землю могут получить граждане, проживающие в субъектах Дальневосточного федерального округа, а затем все жители Российской Федерации смогут воспользоваться таким правом.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду.

Обладатели "дальневосточного гектара" будут освобождены от земельного налога на пять лет. По истечении пяти лет и с момента регистрации права собственности в Росреестре, обладатель "дальневосточного гектара" уплачивает земельный налог на общих основаниях. В случае оформления аренды выплачивается арендная плата.