Каникулы для заемщика: выплаты по ипотеке можно будет снизить или приостановить
  
Виноваты дожди: паводок подступил к амурскому Белогорску
   
Осторожно, злые: 12 пород собак в России назвали опасными для общества
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.08.19 08:37

Медведев призвал не затягивать с выдачей "дальневосточного гектара" в Забайкалье

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что жители Забайкалья смогут получить свой "дальневосточный гектар" без нервотрепки.

"Важно, конечно, чтобы люди получали эту землю побыстрее, без нервотрепки. Прошу на это обратить особое внимание", - сказал Медведев на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края в четверг.

Он выразил надежду, что программа внесёт свой вклад в развитие региона. По словам премьера, под программу отдана почти половина территории Забайкалья.

В Забайкальском крае в рамках программы "Дальневосточный гектар" доступны около 21 млн гектаров земли. Общая площадь Забайкальского края составляет 43 млн гектаров.

Закон о "Дальневосточном гектаре" предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли - для ведения бизнеса, организации личных подсобных хозяйств, для строительства дома и других целей.

До 1 февраля 2020 года на территории региона получить земельный участок в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут граждане, проживающие в Забайкальском крае. С 1 февраля 2020 года и до 1 августа 2020 года землю могут получить граждане, проживающие в субъектах Дальневосточного федерального округа, а затем все жители Российской Федерации смогут воспользоваться таким правом.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду.

Обладатели "дальневосточного гектара" будут освобождены от земельного налога на пять лет. По истечении пяти лет и с момента регистрации права собственности в Росреестре, обладатель "дальневосточного гектара" уплачивает земельный налог на общих основаниях. В случае оформления аренды выплачивается арендная плата.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем
.
  31.07.19 12:24
Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти
.
  31.07.19 12:18
СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля
.
  31.07.19 10:45
Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года
.
  31.07.19 10:34
Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду Москвы
.
  31.07.19 10:12
Архитектурная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket