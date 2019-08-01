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01.08.19 08:48
Обыски проходят в городской похоронной службе Владивостока
"В офисе МУПВ "Некрополь" работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следственные действия проводятся в помещениях администрации предприятия.
По его словам, похоронные службы предприятия работают в штатном режиме.
Ранее местные СМИ сообщили, что из-за проведения следственных действий похоронная служба приостанавливала свою работу.
В следственном управлении СКР по Приморскому краю пока не комментируют ситуацию.
По данным сайта администрации города, МУПВ "Некрополь" - специализированная организация по вопросам похоронного дела, оказывает ритуальные услуги.
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