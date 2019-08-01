Каникулы для заемщика: выплаты по ипотеке можно будет снизить или приостановить
  
Виноваты дожди: паводок подступил к амурскому Белогорску
   
Осторожно, злые: 12 пород собак в России назвали опасными для общества
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
01.08.19 08:50

Авиакомпания "Победа" сделает рейс из Казани в Сочи круглогодичным

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
1 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" продлила полеты из Казани в Сочи, включив их в зимнее расписание, сообщил генеральный директор компании Андрей Калмыков журналистам в Казани в среду.

"Казань для нас является одним из приоритетных направлений, по итогам года мы планируем перевезти на 250% больше клиентов, чем в прошлом году через аэропорт. И на зимнее расписание мы оставляем рейсы не только в Москву и Санкт-Петербург, останутся рейсы в Сочи. И дальше будем развивать и углублять сотрудничество с аэропортом", - сказал глава компании.

По его словам, в России у авиакомпании всего два региона, куда совершаются полеты более, чем в один город.

"Для нас регион очень важен. Конечно, здесь мы будем развивать сеть, но понимая, что основной нашей задачей является транспортная доступность внутри Российской Федерации, международная сеть, конечно, развивается, но наша первоочередная задача связана с Российской Федерацией", - сказал А.Калмыков.

Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов сообщил в свою очередь, что для авиакомпании "Победа" согласован ежедневный рейс в Санкт-Петербург, а также увеличение частотности полетов в Сочи.

В настоящее время "Победа" из Казани осуществляет рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Анапу, Анталью, из "Бегишево" (Нижнекамск) - в Москву, Петербург и Сочи.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.08.19 12:01
Гидрометцентр: тепла в Москве в ближайшее время ждать не стоит
.
  01.08.19 11:14
Федотов придет в ЦИК на процедуру проверки подписей от кандидатов в Мосгордуму
.
  01.08.19 10:51
Мосгорсуд признал законным арест юриста Антонца по делу о госизмене
.
  01.08.19 10:46
Станция метро "Суворовская" будет открыта через пять лет
.
  31.07.19 14:42
ВДНХ отметит 80-летие концертами, выставками и гастрофестивалем
.
  31.07.19 12:24
Памфилова: большинство кандидатов в МГД не имеет отношения к партии власти
.
  31.07.19 12:18
СКР допросил первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля
.
  31.07.19 10:45
Прошедшая ночь в Москве повторила антирекорд 1972 года
.
  31.07.19 10:34
Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду Москвы
.
  31.07.19 10:12
Архитектурная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket