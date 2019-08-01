Авиакомпания "Победа" сделает рейс из Казани в Сочи круглогодичным

01.08.19 08:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" продлила полеты из Казани в Сочи, включив их в зимнее расписание, сообщил генеральный директор компании Андрей Калмыков журналистам в Казани в среду.

"Казань для нас является одним из приоритетных направлений, по итогам года мы планируем перевезти на 250% больше клиентов, чем в прошлом году через аэропорт. И на зимнее расписание мы оставляем рейсы не только в Москву и Санкт-Петербург, останутся рейсы в Сочи. И дальше будем развивать и углублять сотрудничество с аэропортом", - сказал глава компании.

По его словам, в России у авиакомпании всего два региона, куда совершаются полеты более, чем в один город.

"Для нас регион очень важен. Конечно, здесь мы будем развивать сеть, но понимая, что основной нашей задачей является транспортная доступность внутри Российской Федерации, международная сеть, конечно, развивается, но наша первоочередная задача связана с Российской Федерацией", - сказал А.Калмыков.

Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов сообщил в свою очередь, что для авиакомпании "Победа" согласован ежедневный рейс в Санкт-Петербург, а также увеличение частотности полетов в Сочи.

В настоящее время "Победа" из Казани осуществляет рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Анапу, Анталью, из "Бегишево" (Нижнекамск) - в Москву, Петербург и Сочи.