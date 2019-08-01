Рябков: ДРСМД 2 августа уйдет в историю

01.08.19 09:06

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

1 августа. Interfax-Russia.ru - Никаких дополнительных процедур для прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не требуется, 2 августа он просто уйдет в историю, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Договор прекращает свое существование, он уйдет в историю", - сказал замминистра.

Рябков подчеркнул, что 2 августа действие Договора просто прекращается.

"Нет, мы никуда не выходим ниоткуда. Президент подписал 3 июля закон о приостановке нами выполнения Договора, выполнив то, что было объявлено ранее о зеркальном характере наших мер. После того, как одна сторона выходит из Договора, он прекращает свое действие автоматически, никаких дальнейших шагов с нашей стороны не требуется", - пояснил замминистра.

По его словам, даже Госдепартамент признал, что именно США выходят из ДРСМД.

"И всем очевидно, даже самому Госдепартаменту, который продолжает заниматься дезинформацией, пропагандой и мифотворчеством, публикуя обновленные справки на эту тему и занимаясь подтасовками, передергиваниями, даже в этом состоянии своем Государственный департамент США все же сумел признать, что это именно США выходят из Договора", - отметил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что размещение Соединенными Штатами и НАТО ракет средней дальности в неядерном оснащении станет серьезным дестабилизирующим шагом.

"Мы, конечно, отфиксировали также высказывания официальных лиц со стороны НАТО относительно отсутствия планов размещения таких средств в ядерном оснащении, но остается открытым вопрос: в обычном оснащении собираются натовцы подобного рода средства размещать или нет? Если да, - но я не хотел бы как бы выступать здесь в роли какого-то прогнозиста, тем не менее, - это стало бы, подобное гипотетическое размещение, весьма и весьма дестабилизирующим шагом, поскольку, как это известно специалистам, пуски подобного рода носителей не позволяют определить с помощью системы раннего предупреждения о ракетном нападении, в каком оснащении запущено то или иное изделие - в обычном или в ядерном", - сказал замминистра.

Он отметил: "Поскольку военные всегда исходят из наихудшего сценария развития событий, естественным образом будет делаться вывод, что осуществляется пуск, гипотетический пуск ракеты в ядерном оснащении с вытекающими последствиями с точки зрения принятия тех или иных решений. Это базовая логика взаимного сдерживания, это азы военного планирования".

По словам Рябкова, информация, которую российская сторона читает "в американских доктринальных документах - и открытых, и тех, которые вначале попадают в общедоступное пространство, потом оттуда удаляются, - свидетельствует о том, что в США взят курс на размывание порога применения ядерного оружия, на сознательное придание этой теме такой двусмысленности, невнятности, и, соответственно, возникает естественным образом предположение, которое становится для нас все более определенным выводом - что США готовятся вернуться к логике военного планирования 50-60-летней давности, когда ядерное оружие рассматривалось в качестве допустимого средства применения на поле боя".

"То есть концепция ограниченной ядерной войны начинает внедряться в американское военное планирование. Это крайне опасный и дестабилизирующий поворот на фоне общего осложнения ситуации с контролем над вооружениями, и на фоне предстоящего исчезновения ДРСМД это вызывает растущую тревогу", - продолжил Рябков.

"Поэтому натовские увещевания опять в том духе, что мы будем проявлять осмотрительность, осторожность, каких-то планов нет, это все разговоры, как принято называть, в пользу бедных", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Замглавы МИД РФ заявил, что Россия учитывает в своём военном планировании базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, а также американские базы хранения боезарядов в Европе.

"Что касается конкретных аспектов военного планирования и распределения целей, это вопрос по определению не относящийся к сфере публичных обсуждений. Мы исходим из того, что объект в Румынии так же, как и строящийся объект в Польше, он технически, конструкционно приспособлен для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет ударного типа, то есть крылатых ракет, которые работают по наземным целям. Соответственно, это для нас представляет элемент, который учитывается в нашем планировании", - сказал Рябков.

Замминистра продолжил: "Базы хранения тех или иных боезарядов, несомненно, представляют собой еще одну тему, которая отрабатывается планировщиками. Мы понимаем, что и в нашем случае, то есть применительно к объектам нашим, российским, с той стороны происходит то же самое".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вступил в силу 1 июня 1988 года и положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения там советских РСД-10 «Пионер» и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Москва все обвинения в нарушении ДРСМД отвергла. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия договора.

В среду, 31 июля, советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон подтвердил, что США планируют выйти из ДРСМД 2 августа.

"Эта пятница (2 августа - ИФ) ознаменует официальный конец ДРСМД, когда США выйдут из него", - заявил Болтон.

Полностью интервью с Рябковым будет размещено на сайте interfax.ru