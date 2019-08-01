Министерство Дальнего Востока просит допсубсидии для местных авиаперевозок

01.08.19 09:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики просит премьер-министра Дмитрия Медведева дать поручение проработать вопрос о дополнительном субсидировании местных воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Объём субсидий только для Забайкальского края оценивается в 265 млн рублей до 2025 года.

"Очень болезненный вопрос - это субсидирование местных воздушных перевозок внутри региона, потому что расстояния между городами очень большие - по 500-600 км", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по вопросам развития Забайкальского края в четверг в Чите.

По его словам, министерство прорабатывает связанные с этим меры. "Просим вашей поддержки - дать поручение нам, Минтрансу, Минфину обсчитать это все и предоставить вам доклад для последующего принятия решения", - сказал он.

"Как пример, мы посчитали, что только для Забайкалья до 2025 года потребуется 265 млн рублей. Это важно, потому что доступность является очень важной проблемой", - подчеркнул он.

Проблемным остается вопрос и с программой "плоских" тарифов, которые предоставляет "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), сказал Козлов. "Мы сейчас вместе с губернатором по этому поводу работаем. "Аэрофлот" нам дал письмо, что готов рассмотреть и вернуть в расписание с 2020 года эту меру", - сообщил он.

В настоящее время в РФ действуют две программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, которые утверждены одним постановлением, а также межрегиональных рейсов. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Согласно бюджету 2019-2021 гг., авиакомпании, участвующие в программе субсидирования межрегиональных перевозок, получат за трехлетний период 25 млрд руб., в том числе в 2019 году - 7,85 млрд руб.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в прошлом году к программе присоединилась авиакомпания "Россия". В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Эти перевозки не субсидируются государством.