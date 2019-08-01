Рябков: РФ и США останутся без договоренностей, если не решат проблемы ДСНВ

01.08.19 09:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 августа. Interfax-Russia.ru - У Москвы и Вашингтона не останется договоренностей в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, если решение проблем по ДСНВ не будет найдено, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если мы не найдем решения проблем, связанных с ДСНВ, то в двусторонней российско-американской сфере практических договоренностей по вопросам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений не останется", - сказал замминистра.

"Что касается сроков и дедлайнов, то здесь вопрос не столько процедурно-организационный - сколько нам понадобится недель или месяцев для того, чтобы пройти внутренние процедуры, если мы договоримся с США в пользу продления, - сколько вопрос смысловой", - продолжил Рябков.

Он напомнил, что не решена проблема "с искусственным выведением из засчета значительной части американских стратегических носителей".

"Это вопрос, на котором мы фокусируемся в первоочередном порядке. Американские представители публично говорят о том, что ДСНВ имеет изъяны, и называют эти изъяны с точки зрения того, как это сейчас воспринимается американской стороной, но при этом преднамеренно игнорируют очевидную вещь: если договор составлен таким образом, то главной задачей является решение проблем, вытекающих из его осуществления и существования в таком виде, как он был составлен, подписан и ратифицирован", - подчеркнул Рябков.

"Мы можем все что угодно говорить в ответ американским коллегам. К примеру, что в преамбулярной части ДСНВ зафиксирована неразрывная взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Но с нашей стороны было бы, наверное, не совсем правильно сейчас говорить о том, что ДСНВ вообще несет в себе ошибки и изъяны, потому что в нем не содержится положений, ограничивающих американскую ПРО. Логично, тогда нам скажут: а чего ж вы тогда подписывали этот документ?" - продолжил замминистра.

"Вот и мы говорим американцам: вместо того, чтобы ссылаться на какие-то изъяны, займитесь делом, сфокусируйтесь на той проблеме, которую вы сами создали, нарушая договор, выводя искусственно из засчета такое количество своих носителей", - сказал Рябков.

По мнению дипломата, действия Вашингтона по отношению к дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) схожи с выходом из иранской ядерной сделки в прошлом году.

"Параллель с выходом США из СВПД 8 мая прошлого года просто напрашивается. Тогда тоже было сказано, что нужна новая сделка, новая договоренность всеобъемлющая, которая включает то, то, то, то... И как бы прошло время, - уже 15 месяцев, - но дальнейшая конкретизация этого подхода США в плане тех или иных предложений, идей, каких-то документов, которые очерчивали бы конкретно набор вопросов, сферу охвата и так далее, по-прежнему отсутствует", сказал он.

"То же самое и в случае с ДСНВ: говорят, что нужно охватывать весь спектр, что нужно тем заниматься, сем заниматься, но это все разговор, а конкретики за этим нет. Мы будем к любым американским идеям в этой сфере подходить только и исключительно с единственной, единственно возможной позиции, а именно: в какой мере то или иное американское предложение отвечает или не отвечает нашим интересам, интересам нашей безопасности. Если мы придем к выводу, что подобного рода идеи не отвечают нашим интересам или противоречат им, тогда никакой договоренности не будет", - подчеркнул Рябков.

Он отметил: "Договоренность - это всегда баланс интересов, это совокупность шагов навстречу друг другу. США, по-моему, в нынешней ситуации органически не приспособлены ни к каким шагам навстречу кому бы то ни было. Поэтому довольно сложно обсуждать предметно подобного рода идеи и лозунги, не чувствуя готовности с той стороны хотя бы минимально принять в расчет то, что мы говорим им".

Рябков уверен, что дальнейшие переговоры в сфере ограничения стратегических наступательных вооружений должны учитывать потенциалы Франции и Великобритании.

"Что касается китайского фактора, то непонятна американская аргументация в той части, что здесь есть основа для ожиданий прогресса. Мы не видим никаких признаков того, что китайская сторона готова подключиться к подобным усилиям. Мы внимательно фиксируем все заявления официальных китайских представителей, и из них однозначно вытекает отсутствие подобной перспективы", - сказал замминистра.

Он отметил: "Вместе с тем мы, конечно, не отказываемся от нашей базовой позиции, что после заключения ДСНВ с такими потолками по боезарядам и носителям, которые в нем зафиксированы, мы вплотную подошли к рубежу, после которого возможные дальнейшие шаги в этой сфере следует рассматривать только исключительно с учетом потенциалов других государств, обладающих ядерным оружием в этой сфере, для нас это прежде всего Великобритания и Франция как ближайшие союзники США, и страны, чьи потенциалы рассматриваются в общем контексте, я так понимаю, и натовского планирования тоже. Для нас эти страны важны прежде всего".

"Если у американцев другой взгляд, они должны четче и понятней сформулировать свой подход, а то получается, что произносятся определенные лозунги, выдвигаются некоторые идеи, а за ними не следует никакой конкретики", - резюмировал Рябков.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в четверг.